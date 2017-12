Vor über einem Jahr wurde die Spitalkirche profaniert. Ein paar Monate darauf folgte die Nutzung der Stadt als Info-Point. Seitdem war es sehr ruhig um das Kulturgut - bis der Chor der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) eine jährliche Aufführung in die Spitalkirche verlegte. Vergangenen Donnerstag ließen sie ihre Stimmen zur Ehre Gottes erschallen.

Egal, ob das ehemalige Gotteshaus nun weltlichen Zwecken dienen soll - es herrschet weihnachtliche Stimmung, und außerdem feiern die Amberger bekanntlich das Bürgerspital-Jahr: 700 Jahre Stiftung.Das haben sich auch Heidrun Bock, Leiterin der Evangelischen Studentengemeinde, und Markus Lommer, der für die Katholische Hochschulgemeinde verantwortlich ist, gedacht. In Zusammenarbeit mit Chorleiterin Anna Lottner erstellten sie das besinnliche Adventsprogramm "Musik zum Dahinschmelzen - ein OTH-Klangerlebnis". Letzteres war es sicherlich. Zwischen den Mauern und unter dem Gewölbe der ehemaligen Kirche ertönten die himmlischen Klänge dem Firmament besonders nahe. Lieder aus der Oper "Orpheus und Euridike", etwas Bach und Händel, eine Lesung über Erzengel Gabriel und Maria und gemeinsames Anstimmen von "Nun komm, der Heiden Heiland" von Martin Luther, waren nur ein kleiner Teil der Darbietungen. Mit Michaela Beha an der Querflöte und Markus Lommer, der sie an der Orgel begleitete, boten die Studenten ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Konzert dar, das auch Stadtbesucher neugierig machte. Den Erlös aus freiwilligen Spenden teilen sich der Chor und der Verein Technik ohne Grenzen, Regionalgruppe Amberg.