Ihn traf wie viele andere des Geburtsjahrgangs 1927 das Schicksal, mit gerade mal 16 zur Wehrmacht eingezogen zu werden. Erwin Neugebauer diente als Luftwaffenhelfer, wurde schwer verwundet und geriet in russische Gefangenschaft, um wegen seiner Verletzung bald nach Kriegsende entlassen zu werden. Dennoch erzählt er noch heute von dieser prägenden Zeit - auch an seinem 90. Geburtstag, den der Amberger am Silvestertag feierte.

Am 31. Dezember 1927 erblickte er in Märisch Ostrau im Sudetenland das Licht der Welt und wuchs zusammen mit fünf Geschwistern nahe der Kattowitzer Bergwerke auf, bis er 1943 zusammen mit seinem Zwillingsbruder Ernst zur Wehrmacht musste. Als russischer Kriegsgefangener war Erwin Neugebauer in den Lagern Auschwitz und Olmütz, wo er Waldarbeiten verrichtete, bis er wieder mit seinem Bruder zuerst ins Auffanglager Hof, dann nach Ansbach kam, um an der dortigen Oberrealschule das Abitur abzulegen. Der Jubilar studierte anschließend in Würzburg Human- und Zahnmedizin, arbeitete später an der Uni Würzburg.1955 heirateten Rosemarie und Erwin Neugebauer in Vierzehnheiligen, zogen zwei Jahre danach nach Amberg, wo der Mediziner, mittlerweile Soldat, die zahnärztliche Station im Bundeswehrkrankenhaus aufbaute und diese 30 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung im Range eines Oberfeldarztes leitete. Zwei Kinder kamen zur Welt, im Lauf der Jahre außerdem zwei Enkel. In Amberg ließ sich Dr. Neugebauer nach seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr als Zahnarzt nieder und führte bis vor zehn Jahren zusammen mit seiner Tochter Gabriele eine Gemeinschaftspraxis.Auch Sohn Gerd trat in die Fußstapfen des Vaters und praktiziert als Augenarzt in München. 2007 beendete Erwin Neugebauer seine berufliche Tätigkeit, kümmerte sich nur noch um seine erkrankte Ehefrau, die vor zwei Jahren verstarb. Gerne erinnert sich der Jubilar an gemeinsame Reisen mit seiner Gattin, vorwiegend in Anrainerländer des Mittelmeers; als passionierter Bergsteiger liebte Neugebauer außerdem die Berge.Gesellschaftlich zog es den Amberger zu den Schlaraffen. Er lebt in seinem Haus zusammen mit seiner Tochter und deren Familie und feierte seinen 90. mit Kindern, Enkeln, weiteren Verwandten und Freunden. "Sie sind der letzte Jubilar in diesem Jahr, dem ich im Auftrag des Oberbürgermeisters und der Stadt gratulieren darf", strahlte Bürgermeister Martin Preuß den Senior an und überreichte ihm einen Geschenkkorb.