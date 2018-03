Es geht um mehr als 13 Pfund Marihuana und jede Menge Kokain. Erneut ein Rauschgiftprozess. Diesmal vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts. Sieben Tage Verhandlung sind angesetzt und viele Zeugen geladen.

Zwei Bunker in der Stadt

Tätowiererin involviert

Amberg. (hwo) Fußfesseln schepperten am Parkettboden. Zwei der Angeklagten wurden aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Sie gelten mit ihren 25 und 29 Lebensjahren zwar längst als Erwachsene. Dennoch mussten sie Platz nehmen vor der Großen Jugendstrafkammer. Denn es gibt zwei weitere Beschuldigte, heute 21 und 20 Jahre alt. Sie könnten unter das Jugendstrafrecht fallen. An insgesamt sieben Verhandlungstagen soll nun unter Vorsitz des Landgerichtspräsidenten Harald Riedl umfangreich geklärt werden, wie und wo das vonstatten ging mit Rauschgiftdeals der offenbar sehr professionellen Art. Was Staatsanwalt Oliver Wagner den von fünf Verteidigern vertretenen Männern zum Prozessauftakt vorwarf, ließ aufhorchen.Keine kleinen Deals, sondern - wie man heutzutage zu sagen pflegt - richtig fette. Mit Drogenbunkern an der Pfistermeister- und an der Drahthammerstraße in Amberg. Über 13 Pfund Marihuana, dazu auch noch größere Mengen Kokain und Haschisch sollen den Besitzer gewechselt haben. Mehrere Dutzend einzelner Anschuldigungspunkte, darunter auch Deals in Auerbach, enthielt die mehrere Seiten lange Anklageschrift. Die beiden jüngeren Beschuldigten aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach ließen über ihre Verteidiger Christian Wiesneth (Auerbach), Hans Wolfgang Euler (Frankfurt/Main) und Werner Greißinger (Sulzbach-Rosenberg) Erklärungen verlesen, in denen sie sich eindeutig als Drogenankäufer zu erkennen gaben. Man hörte, dass sich die wohl in Amberg abgewickelten Deals meist im Marihuana-Pfundbereich bewegten und dafür pro Deal jeweils über 3000 Euro fällig wurden. Die jungen Männer zahlten 6,60 Euro pro Gramm und erhielten 10 Euro für jedes Gramm beim Verhökern.Einer der beiden machte vor der Jugendkammer hohe persönliche Schulden und eigene Rauschgiftabhängigkeit geltend. Er ließ aber auch mitteilen: "Ich habe erheblich gegen das Strafrecht verstoßen." Der andere schrieb in seine verlesene Erklärung: "Ich habe meine Lektion gelernt." Auch er gab zu, gewinnbringende Drogengeschäfte gemacht zu haben. Weitere Fragen wollten beide vorläufig nicht beantworten.Hinter ihnen sitzen die zwei weiteren Beschuldigten. Sie mochten sich am ersten Tag des Verfahrens nicht äußern. Auf ihnen lastet der Verdacht, erheblich an den Verkaufsgeschäften beteiligt gewesen zu sein. Beide stammen aus Amberg. Sie werden von den Verteidigern Bernhard Weber (Amberg) und Michael Haizmann (Regensburg) vertreten. Ein Detail ist jetzt schon bekannt: Einer der beiden mutmaßlichen Ankäufer sagte, er habe Rauschgift an seine Tätowiererin abgegeben und sie mit anfallenden Tattoo-Kosten verrechnet.