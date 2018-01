Das städtische Forstamt wird in den nächsten Tagen und Wochen die Blicke auf sich ziehen: Es kündigt in einer Pressemitteilung für den Mariahilfberg, den Galgenberg und den Erzberg sogenannte Pflegedurchforstungen an. Wie wichtig diese Arbeiten sind, hätten die jüngsten Stürme gezeigt, denn der Stadtwald sei nahezu ungeschoren davongekommen, sagt Forstamtsleiter Martin Seits: "Wir wollen an unserem Konzept festhalten und durch die Pflegemaßnahmen die Dynamik unserer Waldbestände nutzen. Sie sollen sich stufig entwickeln und in sich stabil werden." Im Hinblick auf den Klimawandel seien die Eingriffe ebenfalls notwendig. Bei der Durchforstung würden zudem die Beschlüsse der Stadträte umgesetzt. Hierbei sollen die Bergkirche und der Fliegenschwammerl freigestellt werden. Für diese Arbeiten müssten jedoch noch Vorgespräche geführt werden, da sich nur ein Teil der Flächen im Eigentum der Stadt befinde. Auch die Verantwortung der Verkehrssicherung entlang der Straßen obliege zum Teil dem städtischen Forstamt. Deshalb müsse der eine oder andere Baum gefällt werden, um Gefahr für die Bevölkerung abzuwenden. Bei allen Arbeiten gehe es ernst zu, deshalb werden alle Besucher, Spaziergänger und Sportler gebeten, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. "Bitte beachten sie die Warnhinweise und Absperrungen." Bild: Hartl