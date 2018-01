Heiße Themen greift die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden jedes Jahr bei ihrem Ethik-Forum auf. In seiner 14. Auflage geht es am Mittwoch, 17. Januar, um „High-Tech Medizin im Wohnzimmer. Anspruch und Wirklichkeit am Beispiel der Beatmung“.

Das Siemens-Innovatorium steht Zuhörern ab 19.30 Uhr offen, der Eintritt ist frei. Impulsreferate halten Professor Dr. Frank Erbguth (Klinikum Nürnberg-Süd),Stefan Hammerl (H&S PflegeundBeratungsservice) und Judith Petrich (AOK Bayern, Direktion Amberg). Professor Dr. Clemens Bulitta (OTH Amberg-Weiden) moderiert die Veranstaltung.In der Reihe Ethik-Forum diskutieren Vertreter der Wissenschaft, Wirtschaft und des öffentlichen Lebens mit einem Publikum aus Hochschulfamilie und Bevölkerung aktuelle, ethisch relevante Fragestellungen. Das Forum bildet zudem einen Baustein im „Bündnis für Ethik und Nachhaltigkeit“ der OTH.