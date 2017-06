Großaufgebot von Polizeikräften in der Kümmersbrucker Straße: In Amberg ist am Dienstagmorgen das Asylbewerberheim durchsucht worden. Der Einsatz war laut Polizeipräsidium Oberpfalz Teil einer überregionalen Aktion zur Bekämpfung des Rauschgifthandels. Dabei seien elf Anwesen in Amberg, im Landkreis Amberg-Sulzbach und im Bereich Tirschenreuth durchsucht worden.

Grundlage sei ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln, erklärte ein Polizeisprecher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft seien für die Hausdurchsuchungen durch das Amtsgericht Amberg die erforderlichen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse erlassen worden. Im Einsatz waren Beamte der Polizeiinspektion Amberg, der Kriminalpolizeiinspektion Amberg sowie Kollegen der Bayerischen Bereitschaftspolizei.Laut eines Polizeisprechers vor Ort handelte es sich um neun Objekte in Amberg und jeweils eines im Kreis Amberg-Sulzbach und im Kreis Tirschenreuth. Im Visier der Ermittler stünden sowohl deutsche Staatsbürger, als auch Ausländer. Die Aktion habe sich nicht in erster Linie auf Flüchtlingsunterkünfte konzentriert, betonte der Sprecher. Auch Privatwohnungen seien durchsucht worden. Mehrere Personen seien festgenommen worden, ob Haftbefehle erlassen werden, steht noch nicht fest. Zum Ergebnis der Durchsuchungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.