Das sympathische Datenunternehmen Google beglückt uns ja schon seit längerem mit Bildern von unseren Häusern, unseren Autos und Gärten. Und macht auch überhaupt kein Geheimnis daraus, dass seine Mitarbeiter mit rollenden Fotostudios durch die Straßen gleiten und selbst die langweiligste Ecke der Stadt aufnehmen, um sie anschließend ins Netz zu stellen. Auffallend bunt sind diese Autos, oben drauf mit einem lustigen Türmchen, die Lackierung wirbt für einen der unzähligen Internetdienste von Google.

Bisher also kein Problem. Was aber passiert, wenn der Fotograf selbst fotografiert wird? Wenn zum Beispiel die Amberger Zeitung beschließt, ein Foto von diesem flotten Fotowägelchen in der Zeitung wäre doch eine tolle Sache? Dann ist sofort Schluss mit lustig, wie unsere Fotografin am Donnerstag erfahren durfte und musste. Als sie nämlich aus ihrem Auto ausstieg, um eine Aufnahme des Google-Gefährts zu machen, wurde dessen Fahrer ziemlich rabiat. Ausgerechnet er forderte nämlich ziemlich barsch eine umgehende Löschung der Fotos und kündigte im anderen Falle sehr unangenehme Folgen an.Als das nicht fruchtete, fuhr er sogar auf die Fotografin zu. Erst, als der Autor dieser Zeilen ebenfalls ausstieg, gab der Googelist Gas und rauschte in Richtung Sulzbach-Rosenberg davon. Sein schönes, buntes Auto haben wir trotzdem fotografiert.