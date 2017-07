Ein Badegast war Anfang Juli nach dem Besuch des Kurfürstenbades stinksauer an die Kasse gekommen und hatte sich darüber beklagt, dass sein Rad gestohlen worden sei, obwohl er das Vorderrad abmontiert und das Bike angekettet hatte. "Unter dem Arm trug der Mann den Reifen", erklärte Polizeisprecher Dieter Muschler am Freitag. Das Vorderrad sei alles, was ihm vom Rad geblieben sei, habe der Mann den Angestellten des Bades noch gesagt.Bereits am Donnerstag, 6. Juli, wurde des abhanden gekommene Hauptteil des Rades allerdings gefunden. Es lehnte an einer Außenmauer des Bades. Möglicherweise sei der Dieb überrascht worden und habe seine Beute zurückgelassen, erklärte Muschler. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich bei der Polizeiinspektion Amberg melden, 09621/8900.