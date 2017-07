Fahrraddiebe gehen derzeit in der Stadt um. Ein Schwerpunkt ihrer Taten: der Radabstellplatz am Hockermühlbad. Die hier gestohlenen Räder waren laut Pressebericht der Polizei nicht richtig versperrt. "So hatten die Täter leichtes Spiel." Die Polizei empfiehlt, hochwertige Schlösser zu verwenden, da nur die Aufbruchsversuchen standhalten. Ein Negativbeispiel war ein 800 Euro teures weißes Fahrrad der Marke Marathon, das am Sonntagnachmittag am Hockermühlbad entwendet wurde: Das Schloss war nur am Sattel befestigt, der Täter konnte ihn einfach abmontieren.

Mehr Glück hatte die Eigentümerin (31) eines Kinderfahrrads, das vor einem Monat unversperrt am Hockermühlbad stand und gestohlen wurde. Die 31-Jährige entdeckte es am Freitag um 16.10 Uhr wieder, es war bei einem Geldinstitut in der Regensburger Straße an einen Fahrradständer gekettet. Als ein etwa 13-jähriger Junge auftauchte, schlank und mit einem schwarzen Käppi mit Nike-Schriftzug, und das Schloss öffnete, sprach ihn die Frau an, woher er das Kinderrad habe. Der Junge flüchtete.