Auf Bahnhöfen kann man nicht nur Fahrscheine, Zeitungen und Reiseproviant kaufen. In Neapel zum Beispiel gibt es Menschen, die mit perfekt gefälschten Banknoten handeln und für einen Blütenregen in den Brieftaschen von Leuten sorgen, die dafür echtes Geld herausrücken.

Bei Rosenheim gingen Zivilfahnder der Polizei durch den aus Italien kommenden Zug und kontrollierten einen 19-Jährigen aus Amberg. Im Rucksack des jungen Mannes lagen 83 gefälschte 20-Euro-Scheine, in seiner Börse wurden drei unechte Fünfziger sichergestellt. Peinlich für den Auszubildenden. Denn die Sache hatte zweierlei Konsequenzen: Erst rückten Spezialfahnder des Landeskriminalamts aus München an, dann kam er in Untersuchungshaft. Jetzt führten ihn Uniformierte vor das Jugendschöffengericht in Amberg. Denn bei Heranwachsenden gilt: Solche Fälle werden vor der Justiz an ihrem Heimatort verhandelt.Der Angeklagte schwieg. Aber sein Anwalt Jürgen Mühl setzte zu einer Erklärung an. Der 19-Jährige gebe zu, aus Neapel nach dem Besuch von Verwandten am Bahnhof der Stadt das Falschgeld von Leuten erhalten zu haben, sagte er. Wer sie waren, wurde nicht mitgeteilt. "Denn da sind Ängste", ließ der Verteidiger verlauten.Was die am Prozess beteiligten Juristen anschließend beschäftigte, war die Frage: Wollte der 19-Jährige, der einen italienischen Pass besitzt, die Scheine später in Deutschland in den Zahlungsverkehr geben? "Diese Annahme drängt sich doch auf", ließ Schöffengerichts-Vorsitzender Peter Jung verlauten. Doch zunächst wurde hart gerungen. Denn der Beschuldigte mochte das nicht bestätigen. Was aber sonst? Vielleicht sammeln oder in ein Album kleben?Den Blütenregen hatte der 19-Jährige heuer im Oktober einer Bediensteten des Amberger Jugendamts geschildert. Deren Protokoll entnahm der Richter, dass die falschen Scheine angeblich 200 echte Euro kosteten und natürlich daran gedacht war, die Zwanziger und Fünfziger in den Zahlungsverkehr zu bringen. Was folgte, war ein sogenanntes Rechtsgespräch zwischen den Richtern, dem Anklagevertreter und dem Verteidiger. Danach ließ der junge Mann über seinen Anwalt auch das einräumen.Interessant war, was ein Fahnder des Münchener Landeskriminalamts berichtete. Er bezeichnete die auf einem Tintenstrahldrucker produzierten Blüten als "sehr gute Fälschungen". Gleichwohl aber wusste auch er nicht, welche kriminelle Vereinigung auf dem Bahnhof von Neapel ihr Unwesen treibt. Staatsanwalt Wolfgang Doblinger hielt den mit gefälschten Scheinen über die österreichische und die deutsche Grenze gekommenen Amberger für überführt. Doblinger verlangte 20 Monate Haft mit Bewährung. "Er ließ sich hinreißen", konterte Verteidiger Mühl und hielt "neun Monate mit Bewährung für ausreichend". Zumal sein Mandant nun schon etliche Monate hinter Gittern sitze.Das Jugendschöffengericht verhängte ein Jahr Gefängnis mit Bewährung. Es schickte den 19-Jährigen außerdem in 100 Arbeitsstunden zum Wohl der Allgemeinheit und hob den vom Amtsgericht Rosenheim erlassenen Haftbefehl auf. Damit war, wenn man so wollte, ein kleiner Fisch abgeurteilt. Die Großen im Haifischbecken schwimmen weiter.