In den nächsten 14 Tagen kommt das Tempo-50-Schild an der Bundesstraße 85 am Ortsausgang in Richtung Sulzbach-Rosenberg weg. Das kündigt Bauoberrat Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach an. Nötig sei die Geschwindigkeitsbegrenzung derzeit, um ein Sicherheitsdefizit auszugleichen.

Rund 20 Meter Schutzplanken fehlen an dieser Stelle. Diese seien hier aufgrund des Grabens und der kleinen Brücke neben der Straße aber nötig, "um die volle Sicherheit zu gewährleisten". Eingekürzt wurden die Leitplanken, um einen Zugang zu der Behelfszufahrt zum Baugebiet Drillingsfeld II zu schaffen. Dieser Weg wird nun laut Noll nicht mehr genutzt, und die Schutzplanken sollen in den nächsten Tagen wieder auf die ursprüngliche Länge gebracht werden.Mit den Arbeiten an den Markierungen habe das Tempolimit nichts zu tun. Diese müssten regelmäßig erneuert werden und gerade sei eben dieser Abschnitt an der Reihe.