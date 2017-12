In einer Feierstunde wurden elf Mitarbeiter des Heilpädagogischen Zentrums, der Jura-Werk- und -Wohnstätten für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Eduard Freisinger, Vorsitzender der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach, sein Stellvertreter Bernhard Vahle, die Geschäftsführer Katrin Panek (Lebenshilfe), Bernhard Albrecht (Jura-Werkstätten) und seine Stellvertreterin Ingrid Scharf (Jura-Werkstätten) würdigten die Jubilare.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Hildegard Legat (Leitung der Offenen Behindertenarbeit) geehrt. Sie begann 1992 als Erzieherin im heilpädagogischen Zentrum, wurde später Leitungskraft für die Offene Behindertenarbeit. Federführend war sie unter anderem am Projekt Wundernetz beteiligt, das 2016 den Inklusionspreis des Bezirks Oberpfalz erhielt. "Durch ihr vielseitiges Fachwissen und ihre hohe Einsatzbereitschaft genießt sie bei den Eltern, wie auch Fachbehörden und im Kollegium hohes Ansehen", hieß es in der Laudatio.Auch Frieda Hetterle ist eine "25-Jährige". Ihr Einsatzbereich ist die Küche der Jura-Werkstätte in Sulzbach-Rosenberg. Mit ihrer zuverlässigen und hilfsbereiten Art sei sie die "gute Seele des Hauses", hieß es bei der Ehrung. Elisabeth Groß ist ebenfalls seit 25 Jahren bei den Werkstätten (Küche) tätig. Stets fröhlich und gut organisiert sei sie vor allem für die Zubereitung der Speisen für Schulen und Kindergärten zuständig. "Sie leistet hier hervorragende Arbeit", betonte ihr Abteilungsleiter Thomas Fröhler. Johann Semmler ist seit 2009 Abteilungsleiter in der Jura-Werkstätte (Fertigung 1). Besonders hervorgehoben wurde sein ehrenamtliches Engagement (1993 bis 2016 Leitung Tischtennisgruppe).Stefanie Daller arbeitet im 25. Jahr als Busbegleitung in der Jura-Werkstätte. Jeden Morgen begleite sie voller Elan und mit guter Laune die Fahrgäste. Für 25 Jahre geehrt wurden ebenso Birgit Haberland, Gruppenleitung in der Werkstätte in Sulzbach-Rosenberg sowie Günter Kassner, Mitarbeiter im Lager.Bei der Feierstunde waren auch Mitarbeiter mit 40 Dienstjahren. Erika Hiltl ist von Anfang an als Verwaltungsangestellte tätig. Sie habe nahezu alle Verwaltungstätigkeiten mit großer Gewissenhaftigkeit übernommen. Auch Udo Boecke kommt schon seit 40 Jahre gern zur Arbeit. Er unterrichtet in den Werkstätten Kommunikation und Kulturtechniken. Boecke zeichneten besonders sein großes Fachwissen sowie sein breites Aufgabenspektrum aus, betonte Vorsitzender Freisinger, der allen Jubilaren Anerkennung zollte.