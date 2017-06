Biobauer Johannes Schwarzfischer lädt im Rahmen der Öko-Modellregion gemeinsam mit Ackerbauberater Stefan Weller zur Feldbegehung nach Wolfsfeld ein.

Einige der Felder wurden beim Striegelworkshop im April bearbeitet. Nun können Entwicklungszustand von Ackerbohne, Winterweizen und Triticale begutachtet werden. Außerdem wird der neue Mastgockelstall des Betriebs besichtigt.Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr auf dem Biolandhof Schwarzfischer, Wolfsfeld 2 in 92280 Kastl. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch in gemütlicher Runde. Bitte melden Sie sich im ÖMR-Projektbüro an unter Telefon 09621-39-238.