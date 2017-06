Im Rahmen der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach/ Amberg luden Biobauer Johannes Schwarzfischer, Ackerbauberater Stefan Weller und Projektmanagerin Barbara Ströll zur Feldbegehung nach Wolfsfeld ein. 18 Bauern nutzen die Gelegenheit sich die Felder und den neuen Mastgockel-Stall des Betriebes Schwarzfischer gemeinsam anzuschauen.

Glossar

Die Ackerbohne, hier die Sorte „Julia“, hatte es heuer nicht leicht, da es im Frühjahr lange kalt war und nun auch Niederschläge fehlen. Drum steht sie in Wolfsfeld niedriger da als gewünscht, jedoch mit reicher, schöner Blüte. Der gelb blühende Hederich steht allerdings auch recht gut dazwischen. Johannes Schwarzfischer ist nicht begeistert, nimmt es aber gelassen. Er hat heuer erstmals Ackerbohnen angebaut. Während der Feldbegehung stellte er die Herausforderungen rund um Saatzeitpunkt und Bodenbearbeitung dar, die sich für ihn aus dem Witterungsverlauf und dem Zustand seiner relativ schweren Böden im Frühjahr ergaben. Verbandsberater Weller analysierte den Entwicklungszustand des Bestandes. Mittels Spatenprobe wurden Bodenstruktur und Wurzelentwicklung mit Knöllchenbildung betrachtet. „Briefmarkenfraß“ an den Blättern verriet den Blattrand-Käfer, dessen Larven den Stickstoff aus den Knöllchenbakterien fressen. Kritisch hohen Befall erkennt man daran, dass nahezu ganze Blätter fehlen. Das war in Wolfsfeld nicht der Fall. „Dieser Käfer ist immer da. Durch eine lange Fruchtfolge, mit 4-5 Jahren Abstand zum nächsten Körner-Leguminosen-Anbau unterbindet man die Massenvermehrung des Pflanzenschädlings.“ erläuterte Weller. Gemeinsam wurde überlegt, wie Bodenbearbeitung und Saatzeitpunkt für die Ackerbohne variiert werden könnten. „Wenn man die Ackerbohne blind striegelt, erwischt man auch den Hederich im Fadenstadium und kann ihn gut zurückdrängen.“ so der Ackerbauspezialist. Eine Ertragsabschätzung wollte Stefan Weller zu diesem Zeitpunkt nicht abgeben: „Wenn die Ackerbohne jetzt noch zur rechten Zeit die Niederschläge bekommt, die sie braucht, ist alles drin.“Anschließend begutachtete die Gruppe den Winterweizen und konnte auch einen Blick in den neuen Mastgockel-Stall werfen. Der Winterweizen, Sorte „Elixer“, hat sich sehr gut entwickelt und blüht jetzt. „50 dt/ha sind hier mindestens drin. Wenn der nötige Regen kommt, auch mehr.“ schätzt Weller. Wichtig sei noch, dass man den Bestand nach der Blüte auf Steinbrand-Befall kontrolliere. Diesen Pilz sucht man am besten im Vorgewende, denn dort tritt er zuerst auf. Im Falle des Befalls, sollte der Weizen im Vorgewende separat gedroschen werden, so dass das restliche Getreide sauber bleibt und möglichst Marktqualität behält. Johannes Schwarzfischer verwertet seine Feldfrüchte komplett im eigenen Betrieb.9.600 Mastgockel leben in dem neuen Stall mit Auslauf und Wintergarten, den Schwarzfischer gebaut hat. Die Nachfrage nach Bio-Geflügel ist groß. Darum hat er in den neuen Betriebszweig als Ergänzung zur Milchvieh-Haltung investiert. Mit der Entwicklung ist er recht zufrieden. Allerdings stellte er fest: „Man ist bei diesem Betriebszweig doch sehr von Anderen abhängig: Der Erfolg der Mastgockel-Zucht hängt in starkem Maße von der Qualität der Küken und des Futters ab.“Im Rahmen der Öko-Modellregion finden regelmäßig Feldbegehungen, Hofbesuche, Workshops und Vorträge rund um den ökologischen Landbau statt. Diese Veranstaltungen werden von Projektmanagerin Barbara Ströll organisiert und richten sich an alle interessierten Landwirte. Neben Erfahrungsaustausch und Beratung dienen diese Angebote der Vernetzung unter Bauern in der Region. Das aktuelle Veranstaltungsprogramm ist auf der Internetseite der Öko-Modellregionen zu finden unter www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/amberg-sulzbach/.

Alternativer Begriff für die Pflanzenfamilie der Schmetterlingsblütler, auch „Hülsenfrüchte“ genannt. Zu ihnen gehören u.a. Erbsen, Bohnen, Wicken und Klee.Alle Leguminosen bilden an den Wurzeln Knöllchen aus, in denen bestimmte Bakterien leben, „Knöllchen-Bakterien“ genannt. Diese sammeln den gasförmigen Stickstoff aus der Luft und verarbeiten ihn so, dass die Pflanze ihn als Nährstoff aufnehmen und für ihr Wachstum nutzen kann. Die Leguminosen produzieren mit diesen Bakterien quasi ihren eigenen Dünger.Man striegelt den Acker, wenn der Bohnenkeimling oberirdisch noch nicht sichtbar ist.Der Samen, in diesem Fall der des Hederichs, hat gerade gekeimt. Der "Keimfaden" trägt noch keine KeimblätterUm gesunde, gut entwickelte Pflanzen zu erhalten, wechselt der Bauer die Frucht auf dem Acker von Jahr zu Jahr. Im ökologischen Landbau müssen gemäß Öko-Richtlinie mindestens in jedem 5. Jahr Leguminosen auf dem Acker stehen. In der Praxis ist das in der Regel häufiger der Fall.