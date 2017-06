An der Barbaraschule starteten die Kinder eine "Reise um die Welt". Das kann ganz schön spannend und unterhaltsam sein.

Amberg. Beim Schulfest gab es viel zu sehen, zu spielen und zu erleben. Im Zimmer der 1 a waren Geschichten und Klänge aus dem Orient zu vernehmen.Weiter ging die Reise in der 1 b: Auf nach Afrika! Originale Gegenstände und einen spannenden Erfahrungsbericht vom Aufenthalt in Namibia gab es in der 2 a. Die Kinder der 2 c spielten mehrere Male in deutscher und russischer Sprache das Märchen "Rüben ziehen". Es gibt viele Spiele auf der Welt. Einige wurde in der 3 a ausprobiert. In der Turnhalle war es möglich, auf sportliche Weltreise zu gehen.Mehrere Stationen waren am Boden und in der Luft aufgebaut. Wer auf seiner langen Tour Erfrischung brauchte, hatte Gelegenheit, sich an den Ständen des Elternbeirats zu stärken. Zu kaufen gab es Getränke und Snacks aus unterschiedlichen Ländern. Erfindungen aus aller Welt präsentierten die Kinder der 4 a. Die 4 b zeigte unterschiedliche Flaggen. Auf russischen Spuren bewegten sich die Gäste in der 4 c. Eine musikalische Weltreise war ebenso möglich.Auch Bayern durfte nicht fehlen. Herzen aus Filz mit dem eigenen Namen wurden im Handarbeitsraum gestaltet. Kinder aus dem Irak stellten ihre alte und die neue Heimat gegenüber. Friedensanstecker mit verschiedenen Schriften bastelten die Kinder im Zimmer der Übergangsklasse 2. Passend dazu war in der 1 c das Lied "Wir sind Kinder einer Welt" zu lernen und zu singen.