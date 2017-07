„Wenn es am schönsten ist, muss man aufhören“, sagte Lengfelder danach nur. „Jetzt ist die Zeit gekommen.“ Statt eines staubtrockenen Festkommers setzen die Raigeringer Burschen schon seit vielen Jahren auf einen bunten Abend mit illustren Gästen. Lengfelder begrüßte heuer Oberbürgermeister Michael Cerny und seinen Amtsvorgänger Wolfgang Dandorfer zu einer lockeren Gesprächsrunde auf der Bühne. Auch Bundestagsabgeordnete Barbara Lanzinger und die Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Birgit Fruth, nahmen auf den Barhockern im Rampenlicht Platz. Danach durften sich per Mikrofon noch die Lokalmatadore Josef Pongratz (Ex-Burschenchef), Stefanie Wischert (ehemalige Festdame) und Werner Rubenbauer als Vertreter der Vereinsgemeinschaft über das Besondere am Raigeringer Dorfleben austauschen.Klar, dass Lengfelder wieder einige humoristische Kracher zündete. Nicht fehlen durften dabei die Grußworte Vladimir Putins und Donald Trumps an die Burschen. Letzter ließ übermitteln: „America first, so steht es überall geschrieben. Doch gleich dahinter kommt der BV 07. Ich war selbst bei einem Burschenverein in Texas dabei. Unser Kirwabaum war 70 Meter high.“ Ein ausführlicher Bericht über das Festwochenende folgt.