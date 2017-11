In den Jura-Werkstätten für Menschen mit Behinderung ist das Arbeitsleben genau so organisiert wie überall. Deshalb gibt es auch einen Betriebsrat, der nur anders heißt. Seit 25 Jahren schon.

Vier Jahre Amtszeit

Umfassende Teilhabe

Zahlreiche Gäste fanden sich auf Einladung der Lebenshilfe ein, um das 25-jährige Bestehen des Werkstattrates in den Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach zu feiern. Joachim Gradl, Vorsitzender dieses Gremiums, ist von Beginn an mit dabei. Einen profunderen Kenner der Entwicklung seit der Gründung des Werkstattrates hätte es deshalb als Festredner kaum geben können.Lange, so Gradl, hätten Menschen mit einer Behinderung erlebt, dass andere über sie bestimmen. Vor 25 Jahren sollte deshalb ein wirkungsvolles Instrument geschaffen werden, diesen Missstand zu beseitigen. Erstmals wurde ein Werkstattrat installiert, der die Wünsche und Anliegen der in den Jura-Werkstätten tätigen Menschen gegenüber der Geschäftsführung und dem Vorstand vertreten sollte. "Wir sprechen mit den Beschäftigten, hören ihre Probleme, Sorgen wie auch Verbesserungsvorschläge und leiten sie weiter. Wir haben Mitwirkungs-, Anhörungs- und Informationsrechte in vielen Bereichen", unterstrich Gradl.Der Werkstattrat ist eine Gruppe von Beschäftigten der Einrichtung, die alle vier Jahre gewählt wird. Das Mitspracherecht bezieht sich zum Beispiel auf die Werkstattverordnung, Arbeits- und Pausenzeiten, Entgelt und Urlaubsfragen, Baumaßnahmen, Gesundheit und Arbeitsschutz sowie arbeitsbegleitende Maßnahmen. Lebenshilfe-Vorsitzender Eduard Freisinger betonte die Bedeutung und Wichtigkeit des Werkstattrates. Die sogenannte Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung, kurz WMVO, regle die Rechte und Pflichten der Werkstatträte, Freisinger stellte die wichtigsten Bestandteile heraus.Der Werkstattrat ist auch eine Art Betriebsrat. Bestimmte betriebliche Angelegenheiten der Jura-Werkstätten können ausschließlich bei Zustimmung des Beschäftigten-Gremiums geregelt werden. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde zusätzlich das neue Amt eines Frauenbeauftragten installiert. Wachsen Werkstätten, so wie in Amberg während der zurückliegenden 25 Jahre, so erhöht sich auch die Anzahl der Räte. Sie werden auch phasenweise von der Arbeit freigestellt, um nötige Schulungen absolvieren zu können.Als Ziel stehe im Vordergrund, so Freisinger, dass alle Menschen überall mitmachen und -wirken können. "Gemeinsam sind wir auf einem guten Weg." Um den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden, sucht sich der Werkstattrat stets eine Vertrauensperson, die ihn in seiner Arbeit unterstützt.Die beiden Vorstände Eduard Freisinger und Bernhard Vahle dankten, zusammen mit den Geschäftsführern Bernhard Albrecht und Ingrid Scharf, allen Mitgliedern des Werkstattrates sowie deren Vertrauenspersonen für ihr außergewöhnliches Engagement und die gute Zusammenarbeit. Gradl, der auch Landesvorsitzender der Werkstatträte der Lebenshilfe war und seit langem Bezirksvorsitzender ist, erhielt eine besondere Ehrung.