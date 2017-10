400 Jahre Weißbierprivileg - wenn das mal kein Anlass ist, zu feiern! Die Brauereibesitzer-Familie Winkler tat dies am Donnerstag ausgiebig. Mit Freibier auf dem Marktplatz - aber eben nicht nur.

Zwei Rösser zogen den Brauereiwagen auf den Marktplatz: Für die Bürger gab es am Donnerstagmittag Freibier, spendiert von der Brauerei Winkler, die im großen Rathaussaal an ein denkwürdiges Ereignis vor 400 Jahren erinnerte: Am 26. Oktober 1617 hatte Kurfürst Friedrich V. das Weißbierprivileg verliehen. Mit der damals gegründeten Weißbräugesellschaft wurde nämlich der Grundstock der heutigen Brauerei gelegt. Denn 1913 war der Urgroßvater von Maximilian Winkler mit eingestiegen. Das Familienunternehmen braut heute noch im 1617 errichteten Sudhaus ihr Bier.Oberbürgermeister Michael Cerny blickte zurück auf den 26. Oktober 1617, als der Kurfürst den Ambergern "gnädig gestattete, das weiße Bier zu brauen". Er sprach vom Aufschwung der Weißbräugesellschaft mit einer sagenhaften Dividende von 113 Prozent und auch von ihrem Niedergang, als Anna Maria Märkl aus Freudenberg ebenfalls Weißbier braute und die Amberger einige Jahre lang deren Bier bevorzugten.