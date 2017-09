Exakt 50 Jahre und einen Tag nach der Einweihung der Erlöserkirche feierte Pfarrer Johannes Blohm mit den Gläubigen einen Festgottesdienst: "In Dankbarkeit für alle guten Zeiten, die die Kirche in den vergangenen 50 Jahren hatte, loben wir Gott!" Damit war die Messe der liturgische Abschluss des Jubiläumsjahres.

Amberg. (inl) In seiner Begrüßung wies Blohm auf die Ideen des Architekten Gustav Gsaenger beim Bau der Erlöserkirche hin. Mit dem großen Fenster des auferstandenen Christus sei der Grund des Glaubens in den Mittelpunkt gestellt. Auch Festprediger Karlhermann Schötz, Dekan für die 24 evangelischen Kirchengemeinden in der mittleren Oberpfalz, übertrug die bauliche Gestaltung der Kirche ins Geistliche.In Anlehnung an den ersten Petrusbrief erklärte er, "dass das Fundament des Hauses der Kirche Jesus Christus selbst ist. An dieses Fundament gilt es vor allem zu erinnern, wenn wir den 50. Geburtstag ihrer Erlöserkirche feiern." Darüber hinaus seien die Gemeindeglieder als "lebendige Steine" mit diesem Fundament verbunden und in der Taufe vereint. Schötz betonte dies auch im Hinblick auf den Zuzug vieler Gläubiger aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion in der Geschichte des Gemeindegebietes am Bergsteig: "Diese Vielfalt und Offenheit ist zugleich Verpflichtung gegen allen Nationalismus und Rassismus, die anscheinend wieder wachsen." Zu guter Letzt werde die Gemeinde von vielen Mitarbeitern gestaltet: "So lebt Kirche hier in der Kirchenmusik, in der Kindertagesstätte, in so manchen Gruppen und Kreisen, vor allem auch in der Jugend". Der Dekan dankte dem Kirchenvorstand, Diakonin Veronika Jung und dem Pfarrer-Ehepaar Blohm für das Engagement.Auch Oberbürgermeister Michael Cerny betonte die sozialen Verdienste der Erlösergemeinde. Das Einweihungsjahr 1967 sei eine bewegte Zeit für das Dreifaltigkeits- und Bergsteigviertel gewesen. Damals seien viele Familien in diese Teile der Stadt gezogen. Die Erlöserkirche habe dabei als gemeinsamer Anziehungspunkt eine "bedeutende Integrationsleistung" erfüllt. Dies setze sich beispielsweise durch die aktive Arbeit in der Kindertagesstätte bis heute fort. Er überreichte Pfarrer Johannes Blohm deswegen eine kleine Spende im Namen der Stadt. Dies tat auch Roland Böhmländer, Pfarrer der Paulanergemeinde, stellvertretend für die evangelischen Kirchen in Amberg. Er freue sich, dass sich in den vergangenen 50 Jahren aus einer evangelischen Gemeinde in der Stadt die Vielfalt der Paulaner-, Auferstehungs- und Erlöserkirche entwickelt hat. Er bedankte sich für die Zusammenarbeit, die sich unter anderem in der Erstellung eines einheitlichen Gemeindebriefes zu Weihnachten äußere. Ebenfalls bedankte sich Ludwig Gradl, Pfarrer der katholischen Dreifaltigkeitskirche, für das Miteinander im Südosten Ambergs. Er versprach in der Ökumene weiterhin aufeinander zuzugehen.Musikalisch zelebrierte die Amberger Chorgemeinschaft unter der Leitung von Dieter Müller den etwa eineinhalbstündigen Gottesdienst, unterstützt durch Hannelore Zapf an der Orgel. Anschließend begaben sich die Festgäste zur Feier der Kirchweih in das anliegende Gemeindehaus. Mit dem Festgottesdienst ist die liturgische Feier des 50. Geburtstags der Erlöserkirche abgeschlossen. Zwei Konzerte, das des Don-Kosaken-Chors Serge Jaroff am Samstag, 7. Oktober, und jenes des Amberger Ensembles Con Brio am Sonntag, 8. Oktober, runden das Jubiläumsjahr für die Erlöserkirche im Herbst ab.