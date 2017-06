Die Marianische Männer-Congregation (MMC) kam zu einer zentralen Maiandacht auf dem Mariahilfberg zusammen. Zum Auftakt zogen die Mitglieder unter den Bannern von Amberg, Kümmersbruck, Hohenkemnath und Wutschdorf in die Bergkirche ein. Pater Guardian Janusz Wrobel vom Franziskanerkloster auf dem Wallfahrtsberg begrüßte als Zelebrant und MMC-Vizepräses die Sodalen und weitere Gottesdienstbesucher.

Dabei erinnerte er an religiös bedeutsame Ereignisse vor 100 Jahren, etwa die Marienerscheinungen in Fatima und die Erhebung der Gottesmutter zur Schutzherrin Bayerns, sprich Patrona Bavariae. Für die musikalische Gestaltung sorgten an der Orgel Thomas Falk (Regensburg) und Franz Badura (Trompete). Mit dem eucharistischen Segen schloss die Andacht, danach wurde in die Bergwirtschaft eingekehrt.