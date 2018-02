Feuerschützen bieten speziellen Kurs für Vorder- und Wiederlader an

23 Teilnehmer aus der nördlichen Oberpfalz und Oberbayern folgten der Einladung von Regina und Andreas Feuerer zu einem zweitägigen Vorder- und Wiederladekurs bei der Feuerschützengesellschaft (FSG) Amberg. Die beiden Initiatoren konnten mit Franz Müller einen kompetenten Fachmann als Kursleiter gewinnen. Am ersten Tag wurden Theorie und Praxis des Wiederladens behandelt, wobei zu Ende des Tages jeder Kursteilnehmer eine Patrone Cal. 357 herstellen musste.

Am zweiten Tage behandelte man die Theorie sowie die historische Entwicklung des Vorderladerschießens und studierte die rechtlichen Aspekte des Vorder- und Wiederladens. Am Schluss wurde im Freien das Abbrandverhalten von Schwarzpulver und NC-Pulver demonstriert.Bei der abschließenden Prüfung durch das Gewerbeaufsichtsamt Oberbayern hatten die Kursteilnehmer das Gelernte umzusetzen. Im praktischen Teil stand das sichere Laden und Schießen einer(s) Vorderladerpistole/-Revolvers im Vordergrund während in der Theorie vorwiegend rechtliche Fragen zu beantworten waren.