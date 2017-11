Kurz vor vier Uhr setzten Mitarbeiter der Gießerei am Freitagmorgen in der Sulzbacher Straße den Notruf ab. Eine Filteranlage in der Luitpoldhütte brannte.

Die Feuerwehren der Stadt Amberg und Ammersricht waren fünf Stunden im Einsatz.Verletzt wurde niemand. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist die Brandursache.