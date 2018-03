Filmemacher Alexander Viebig lockt Menschen in die Stadt

Auffallend viele Familien, suchende Blicke, Grüppchen, die diskutieren, wo man noch schauen könnte - und dann natürlich jene, die ein buntes Styroporei unter dem Arm hatten: Filmmacher Alexander Viebig hat mit seiner Oster-Suchaktion in Amberg einiges in Bewegung gebracht.

Genau das war der Hintergrund dieser ungewöhnlichenam Karsamstag: Menschen in die Amberger Innenstadt locken. Tatsächlich waren viele speziell wegen der Eiersuche unterwegs - vor allem aus dem Landkreis.Die Nachricht über den ersten Fund hatte Viebig schon kurz vor dem offiziellen Beginn der Aktion, um 9.50 Uhr, auf seinem Handy: Der Organisator hatte neben Gutscheinen und Sachpreisen, die Amberger Unternehmen spendiert hatten, auch Süßes und einen Zettel mit der Bitte um Kontaktaufnahme in die Eier gepackt.Auch wenn im Lauf des Vormittags schon einige der insgesamt 25 Eier gefunden waren, waren doch noch einige weitere im Spiel. So hatten auch Spätaufsteher durchaus noch eine Chance. Womöglich sogar noch bis zum offiziellen Ende der Aktion um 18 Uhr - denn einige Verstecke waren doch ganz schön kniffelig.