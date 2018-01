Die Summe von 3500 Euro spendete jetzt die Firma Eckl Kamine an die Lebenshilfe Amberg-Sulzbach. Die Spende kam laut Pressemeldung zwei Kindern aus der Einrichtung zugute. Auch die Firma Jobst schloss sich kurz entschlossen an und spendete ein I-Pad für die schulvorbereitende Einrichtung.

"Aufgrund des guten Jahresabschlusses unserer Firma, haben wir uns dazu entschlossen, auch dieses Jahr etwas Gutes zu tun und dort zu helfen, wo es nötig gebraucht wird", sagte Michael Eckl. Daraufhin nahm Sandra Eckl direkt mit der Pressesprecherin der Lebenshilfe, Theresa Ehbauer, Kontakt auf. Gemeinsam entschieden sie sich, die Spende für zweierlei Aktionen zu verwenden.Im Heilpädagogischen Zentrum in Amberg, so heißt es in der Presseerklärung, gebe es immer mehr nicht oder kaum sprechende Kinder. Die Therapeuten hätten dabei stets das Ziel, die Kommunikationsfähigkeit im Rahmen der Fähigkeiten der verschiedenen Kinder aufzubauen. Dazu eigne sich ein I-Pad mit entsprechenden Apps besonders gut. Bei der "unterstützten Kommunikation" könnten Kinder hier spielerisch an die Sprache herangeführt werden und erlernten sich durch Symbole auf dem I-Pad zu äußern.Der größte Teil der Spende der Familie Eckl ging allerdings an ein Mädchen, dass aufgrund einer schweren Krankheit tagsüber immer wieder in einem speziellen Bett gelagert werden muss. Das ist natürlich entsprechend teuer. Für die Anschaffung setzte sich die Familie Eckl ein. Viele weitere Spender sind bereits auf den Fall aufmerksam geworden und unterstützen hier, damit das Pflegebett finanziert werden kann.Sandra und Michael Eckl sowie Christian Jobst konnten sich vor Ort vom Einsatz ihrer Spendengelder überzeugen und wurden herzlich empfangen.