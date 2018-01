Die Amberger Firma PIA Automation bleibt sich treu und spendet das Budget, das für Weihnachtsgeschenke an Kunden vorgesehen ist, für einen guten Zweck. Im vergangenen Jahr entschied die Chefetage laut einer Pressemitteilung, den Betrag auf 4000 Euro zu verdoppeln und zwei karitative Einrichtungen zu unterstützen.

Bereits seit sechs Jahren fördert das Amberger Unternehmen die Albrecht-Mayer-Stiftung für Netzhautforschung, die sich für die Förderung der Wissenschaft, der Forschung und der Therapieentwicklung von erblichen und erworbenen Netzhauterkrankungen einsetzt. Mit einer Hälfte der Spende soll der Ampel-Pilot, eine Kooperation der Universität Tübingen mit der Fakultät für Informatik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Augsburg, teilfinanziert werden.Bei diesem Projekt handelt es sich um eine App für Smartphones, die mit Hilfe der Kamera in der Lage ist, Fußgängerampeln und deren Phasen zu erkennen. Ziel ist es, an Anlagen ohne Einrichtungen zur Barrierefreiheit, Sehbehinderten und Blinden trotzdem ein sicheres und selbstständiges Überqueren der Straße zu ermöglichen.Der verbleibende Teil der Firmenspende kommt dem Ronald-McDonald-Haus in Erlangen zugute. Die Einrichtung ist ein Angebot für Eltern und Angehörige meist schwerkranker kleiner Patienten des Uniklinikums und bietet ein Zuhause auf Zeit. Das Haus wird ausschließlich durch die Kliniken belegt. Die Familien werden von den Stationen nach medizinischen und sozialen Gesichtspunkten ausgewählt. In 17 Apartments können Familien mit bis zu vier Personen aufgenommen werden. Das sind rund 300 Familien pro Jahr. Die Spende hilft, die jährlichen Betriebskosten des Hauses in Höhe von 180 000 Euro zu bestreiten.