Hirschau. Ein Vierteljahrhundert dem Betrieb die Treue zu halten, war Grund genug für die Firmenleitung von H-Tronic eine Feierstunde zu arrangieren. Alfred und Edith Härtl sprachen Anita Pawluk zum Dienstjubiläum ihren Dank aus. Geschäftsführer Härtl hob die gute Zusammenarbeit und den verdienstvollen Einsatz der Mitarbeiterin hervor. Er unterstrich in seiner Dankesrede, dass jeder einzelne mit seinem Einsatz entscheidend zur positiven Entwicklung der Firma beitrage. Heutzutage sei eine Unternehmenszugehörigkeit von 25 Jahren und mehr keine Selbstverständlichkeit mehr. Seit über 20 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen mit Sitz in Hirschau Produkte für den Einsatz in Elektrik, Elektronik und Mechatronik. Die Palette reicht von Batterieladegeräten, Akkukapazitätsmessgeräten, Temperaturschaltern, Fernsteuerungen für Garagentore und Wasserpegelschaltern bis zu diversen Produkten der Consumer Electronic.