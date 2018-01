Der Flaschensammler griff zu. Allerdings nicht, um leere Behälter aus Papierkörben zu fischen. Eine ekelhafte Geschichte, die nun zum zweiten Mal das Schöffengericht beschäftigte. Jetzt gab sie der Beschuldigte zu und ließ über seine Anwältin einräumen, zwei 17-Jährigen an die Hose gefasst zu haben.

Der damals 47-Jährige drehte im Spätsommer 2016 seine Runden durch die Stadt. Mit einem Fahrrad und auf der Suche nach leeren Pfandflaschen. War er nur deshalb unterwegs? Im August vergangenen Jahres hatte man ihn vor das Schöffengericht zitiert, um merkwürdige Vorfälle zu erörtern, die sich in Bahnhofsnähe ereignet haben sollten. Der damalige Sitzungs-Staatsanwalt Oliver Wagner hielt ihm vor, wiederholt zwei junge Männer mit sexuellen Gesprächen belästigt und ihnen dann an die Hose gegriffen zu haben.Seinerzeit leugnete der heute 49-Jährige und ließ erkennen, das sei alles eine Art Irrtum gewesen. Zumal man ihm zumindest in einem der Fälle die Luft aus seinem Fahrradreifen habe ablassen wollen. Trotz eindringlicher Mahnungen des Staatsanwalts beharrte der Mann darauf, dass er keineswegs in sexueller Absicht gehandelt habe. Daraufhin setzte das Schöffengericht das Verfahren aus. Dem Angeklagten drohte ein Aufenthalt hinter Gittern. Jetzt kam es zur Neuauflage. Was die Nachermittlungen erbrachten, wurde dabei nicht weiter deutlich. Denn unmittelbar nach Prozessbeginn ließ der 49-Jährige über seine Anwältin Susanne Dreßler erklären: "Ich räume den Sachverhalt ein und entschuldige mich ausdrücklich."Die vor der Polizei gemachten Aussagen der Opfer wurden verlesen. Dabei stellte sich heraus, wie der Flaschensammler mit seinem Rad zumindest in vier Fällen auf einem freien Platz unterhalb des Bahnhofs erschien, den dort ihre Freizeit verbringenden Burschen Gespräche mit sexuellem Inhalt aufdrängte und ihnen schmerzhaft in den Schritt griff. Das, sagte Staatsanwältin Barbara Tutsch, sei sexuelle Nötigung und Körperverletzung. Sie beantragte ein Jahr und neun Monate Haft mit Bewährung und forderte 2500 Euro Geldauflage. Eine "Strafe an der untersten Grenze" verlangte Rechtsanwältin Susanne Dreßler. Denn das Vorgehen ihres Mandanten sei im Sinn des Gesetzes ein minderschwerer Fall.Vier Übergriffe hielt das Schöffengericht unter Vorsitz von Markus Sand für erwiesen. Dafür wurden 16 Monate Haft mit Bewährung verhängt. Der 49-Jährige muss außerdem 2000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. Die Geschädigten, so der Richter, hätten nach einer Überlegungsphase die Polizei eingeschaltet, "weil sie sich solche Attacken nicht länger bieten lassen wollten".