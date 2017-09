Um 0.40 Uhr war die Flucht vorbei. Die Kuh, die am Donnerstagmorgen nach dem Unfall eines Viehtransporters im Notburgaweg in Gailoh ausgebüxt war, konnte ihre Freiheit nicht einmal 24 Stunden lang genießen. Am Freitagfrüh meldete die Amberger Polizei Vollzug: Das widerspenstige Rind war in der Zwölferstraße bei der Abzweigung zum Wertstoffhof wieder eingefangen worden, unweit der Unfallstelle.

"Womöglich hat sie sich immer dort in der Nähe herumgetrieben", sagte PI-Sprecher Achim Kuchenbecker am Freitagmorgen. Laut des Pressesprechers war die Kuh,, gegen 22.45 Uhr gesichtet worden. "Das Tier wirkte wohlbehalten. Es konnte gestellt und umzingelt werden."Gegen 0.40 Uhr gelang es, die Kuh auf einen Anhänger des Besitzers zu treiben. Noch unklar ist, ob die Kuh, die ursprünglich zum Schlachthof transportiert werden sollte, jetzt eine Gnadenfrist erhält.