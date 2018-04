Der Caritasverband Amberg-Sulzbach bietet zusammen mit dem Malteser-Hilfsdienst einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Mütter an. Die Zielgruppe sind Flüchtlingsfrauen, die kleinen Nachwuchs haben.

Amberg. (exv) Caritas und Malteser sind sich in einer gemeinsamen Presseerklärung einig: "Kinder haben ein erhöhtes Verletzungsrisiko." Das sei unbestritten und gelte in jedem Land. Mädchen und Buben seien neugierig und entdeckten aufs Neue immer wieder, dass die Welt voll von interessanten Dingen ist. Manchmal seien diese Erlebnisse aber schmerzhaft, gefährlich, manchmal sogar lebensbedrohlich, "weil Kinder die Gefahrenlage falsch einschätzen".Wenn sich der Nachwuchs in einer kritischen Situation befindet, wenn Gesundheit oder Leben in Gefahr sind, entscheiden laut dem Schreiben oft wenige Minuten darüber, ob das Kind wieder gesund wird und weiterlebt. Deswegen sei es wichtig, dass das Kind sofort Erste Hilfe erhält - noch bevor der Notarzt kommt. Da seien vor allem Eltern gefragt.Julia Hetterle, Ausbilderin beim Malteser-Hilfsdienst, brachte deswegen Müttern aus unterschiedlichen Nationen durch viele praktische Beispiele lebensrettende Sofortmaßnahmen bei. Da dieser Kurs nur zwei Stunden dauerte, konzentrierte sich die Expertin hauptsächlich auf die Hilfe bei Atemstörungen und Problemen des Herz-Kreislauf-Systems. Sie erklärte den Teilnehmerinnen auch, dass nur diejenigen ihren Kindern helfen können, die in kritischen Situationen Ruhe bewahren. Hetterle: "Um einen kühlen Kopf in einem Notfall zu behalten, muss man für den Fall gut vorbereitet sein."Während des Treffens stellten die Mütter laut der Ausbilderin viele Fragen. Trotz der Sprachschwierigkeiten sei die Kommunikation zwischen den Flüchtlingsfrauen und der Frau vom Malteser-Hilfsdienst lebhaft und konstruktiv. Ein Dolmetscher (Arabisch und Kurdisch) griff unterstützend immer wieder ein. Hetterle abschließend: "Es bleibt zu hoffen, dass sich die Frauen trotz ihrer Sprach- und Integrationsschwierigkeiten in Erster Hilfe weiterbilden."