Mitte August soll die Wohngemeinschaft Ninos Kinderhaus für pflegebedürftige und kranke Kinder eröffnen. Doch der Förderverein Ninos Freunde wurde schon jetzt gegründet. Und er hat auch bereits eine Vorsitzende.

Wir verfolgen alle das Ziel, schwerkranke Kinder und Jugendliche in vielen Bereichen zu unterstützen. Und natürlich auch ihre Familien. Ute Hilpert, Vorsitzende des Verreins Ninos Freunde

Die Mitglieder wählten in der Gründerversammlung Ute Hilpert als führende Frau. Der Förderverein unterstützt die Wohngemeinschaft, die der ambulante Intensivpflegedienst Amicus in Gailoh (Erich-Kästner-Straße 4) realisiert. "Wir verfolgen alle das Ziel, schwerkranke Kinder und Jugendliche in vielen Bereichen zu unterstützen. Und natürlich auch ihre Familien", machte die Initiatorin des Fördervereins bewusst. Betroffene bekommen sowohl psychische als auch soziale Hilfe von den Vereinsmitgliedern.Zu den wichtigsten Aufgaben des Vereins gehört einerseits, Spenden zu sammeln. Damit sollen Kinder unterstützt werden, die zu Hause oder im Kinderhaus eine Intensivpflege brauchen. Die Mitglieder helfen außerdem betroffenen Familien bei der Bewältigung alltäglicher Probleme und zum Wohl der Kinder, beraten sie, erfüllen Kindern Herzenswünsche und stellen Kontakte zwischen Familien her.Auch die Netzwerkbildung und Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Initiativen, Selbsthilfegruppen, Verbänden und Organisationen übernimmt der Verein. Die Mitglieder nehmen an Fortbildungen teil. Sie leisten außerdem Öffentlichkeitsarbeit, um das Bewusstsein der Bürger sowie politischer Entscheidungsträger und Unternehmer für die Bedürfnisse pflegebedürftiger Heranwachsender zu stärken. "Alle über den Verein eingehenden Gelder werden ausschließlich für den jeweiligen Zweck verwendet", betonte die Vorsitzende.Sie informierte außerdem, dass Ninos Freunde als eingetragener Verein angemeldet werden und die Gemeinnützigkeit erreichen solle."Um die Aufgaben des Vereins pflichtgetreu zu erfüllen und im Sinne der Satzung zu handeln ist ein gut funktionierender Vorstand sowie eine intaktes Miteinander unter den Mitgliedern nicht nur wünschenswert, sondern notwendig", betonte Ute Hilpert.Zum Schluss wählten die Mitglieder die Spitze des Vereins: Sie ernannten Ute Hilpert zur Vorsitzenden, ihre Stellvertreterin ist Simone Prechtl , Schriftführerin Heidrun Nitsche , Kassier Matthias Schanderl , Revisoren Albert Hackl und Marina Lenk sowie Beisitzer Gisela Schießl und Bianca Schleicher . Als Beiräte fungieren Andrea Scholz , Yvonne Frincz , Denise Frech und Teresa Schrems .