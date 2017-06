Das Formula-Student-Team der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH) hat seinen neuen Elektro-Flitzer RS17 enthüllt. Der Rennwagen zeigt: Wenn Leidenschaft, Innovationsfreude und Ingenieurskunst zusammenkommen, sind die Grenzen nach oben hin offen.

Systematische Optimierung

Neue Regelungstechnik

Ausgiebige Testfahrten

Der RS17 (Running Snail 17) überflügelt den bereits sehr guten Vorgänger in allen Belangen, teilt die OTH in einer Pressemitteilung mit. Das Formula-Student-Team schöpfte das Potenzial des Leichtbau-Rennwagens voll aus und kitzelte das Maximum aus dem Motor heraus. Was hat sich konkret getan?Katharina Dimke und Maximilian Morodan, Technische Leitung Mechanik, gingen in die Details: Sie schilderten, wie sie Aerodynamik, Antrieb und Kühlung systematisch optimierten - diese Neuerungen können auf der Strecke die entscheidenden Sekunden bringen und über Sieg oder Niederlage entscheiden. Bei der Elektronik hielten Anja Piehler, Technische Leiterin Elektrik, und Simon Ott, Hauptverantwortlicher in der Softwareentwicklung, am Erfolgskonzept der vergangenen Saison fest: Sie entwickelten mit ihrem Team alle elektrischen Teile selbst und statteten sie mit der nötigen Software aus - nur die Wechselrichter wurden zugeliefert.Innovatives Meisterstück des RS17 ist in dieser Saison die ausgeklügelte Regelungstechnik: Nach jahrelanger Entwicklung sollen ein Traktionskontrollsystem und Torque-Vectoring in Kombination mit einem Gierratenregler Power auf die Piste bringen.Wer könnte angesichts dieses schnittigen Leichtbau-Rennwagens noch an das "Eisenschwein" von damals denken? Professor Horst Rönnebeck unterstützte das Formula-Student-Projekt von Anfang an als Faculty Advisor. In seiner Rede erzählte er vom RS05, der 2004 aus Schrottteilen gebaut und liebevoll "Eisenschwein" genannt wurde. Er berichtete auch, wie in vielen Entwicklungsjahren der Rennwagen entstanden ist. Professor Armin Wolfram, der zweite Faculty Advisor, legte dar, wieso sich mehrere Aspekte des Teams, des Fahrzeugs und seiner Mitglieder gut in den aktuellen Trend "Industrie 4.0" fügen und zog Parallelen zu den "innovativen Softwarelösungen" der Automobilindustrie.Jetzt geht es auf die Piste: In den kommenden Monaten werden die Studierenden den Elektro-Boliden ausgiebig testen und für das erste Rennen in Most fit machen. Ab Juli startet der Wagen bei Wettbewerben in Tschechien, Deutschland und Ungarn - als fahrender Botschafter der OTH und der Oberpfalz."Hier arbeiten Studierende aller Fakultäten an beiden Hochschulstandorten intensiv zusammen", sagt Teamleiterin Christiane Schieder. "Der Großteil der Ingenieur-, Design- und softwaretechnischen Arbeit findet in Amberg statt.Das 14-köpfige Team in Weiden kümmert sich um Eventplanung, Organisation, Cost-Report und vor allem um das Sponsoring. Eine wichtige Aufgabe: Denn ohne unsere Sponsoren wäre die Umsetzung dieses Projekts und eine erfolgreiche Teilnahme an der Formula Student nicht möglich."