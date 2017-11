Die schönsten Funde des Jahres sowie Lieblingsstücke mit Erinnerungswert haben die Mineralienfreunde Amberg-Sulzbach beim Jahresabschluss präsentiert. Vorsitzende Christine Paschen hieß dazu in der Gaststätte Alte Kaserne zahlreiche Mitglieder willkommen. Fritz Schelenz präsentierte zwei besondere Ammoniten aus seinem langjährigen "Jagdrevier" in der südfranzösischen Provence: In der Kreidezeit begannen sich die im Volksmund häufig und fälschlicherweise als "Schnecken" bezeichneten Fossilien teilweise wieder zu entrollen, wie sich an den mitgebrachten Exemplaren anschaulich demonstrieren ließ.

Gustav Steyer, langjähriger stellvertretender Vorsitzender der Mineralienfreunde, war in den Jura-Plattenkalken von Wintershof bei Eichstätt ein "Ur-Hering" ins Netz gegangen. Die vor 120 Millionen entstandene "Fischplatte" ist dekorativ, aber buchstäblich zum "Zähneausbeißen". Er bewies darüber hinaus, dass man für schleifwürdige Smaragde nicht nach Kolumbien fahren muss, sondern diese mit viel Glück auch im Habachtal in den Hohen Tauern finden kann. Irene Kugler, langjährige Kassiererin und Schriftführerin der Mineralienfreunde, hatte ebenfalls Fossilien aus der Jurazeit mitgebracht: Schnecken und Ammoniten aus Aschach sowie einen Schwamm aus Wolfsbach. Am Ende stand Hans Schenk mit einem Querschnitt seiner Funde. Versteinerte Korallen aus Nattheim gehörten hier ebenso dazu wie Gipskristalle aus Teutschenthal.Einen besonderen Schwerpunkt hatte er auf Vertreter der Quarzfamilie gelegt: einen Fensterquarz aus Brasilien, Quarzkristalle aus Usingen im Taunus und aus Tschechien sowie Bergkristalle aus dem Val Vallegia in der Schweiz. Auch wenn Halloween bereits vorbei ist, zeigte er abschließend eine Schädelmaske, ein "Naturspiel" aus Kalkstein. Im neuen Jahr bieten die Mineralienfreunde wieder Vorträge, um über vielfältige Aspekte ihrer Wissensgebiete zu informieren.Gäste sind bei den Treffen und Vorträgen, die bis auf den August normalerweise jeden vierten Freitag im Monat stattfinden, willkommen.