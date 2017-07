Als sich am Mittwochabend der Himmel über der Oberpfalz verfärbte, zückten viele unserer Leser die Smartphones und fotografierten das Spektakel über ihnen. Auf der Facebook-Seite Onetz Amberg haben wir sie aufgerufen, uns ihre Bilder zu schicken. Weit über 100 Rückmeldungen kamen aus dem ganzen Landkreis Amberg-Sulzbach. Vielen Dank dafür!

Fast jede Minute veränderte sich das Bild am Himmel. Mal wirkte er gewaltig bedrohlich, weil sie riesige dunkle Wolken auftürmten und voreinander schoben, manchmal zeigten sich vor den Wolkentürmen Regenbogen, an anderen Orten glühte der Himmel strahlend rosa oder orange. Unser Leser haben uns zahlreiche Bilder zugeschickt, die das beeindruckende Himmels-Spektakel festgehalten haben. Wir zeigen sie in der folgenden Bildergalerie.