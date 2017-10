“Kulturerbe Streuobst – Vielfalt pflegen, entwickeln und nutzen”, so lautet das Motto der Ökomodellregion. Der Verein sucht Bilder, die die Streuobstkultur im Gebiet der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach dokumentieren. Einsendeschluss ist der 16. Oktober 2017.

Ein Bild und seine Geschichte: Zwetschgen und Birnen sind auch in Sinnleiten in diesem Jahr rar. Im obstreichen Sommer 2016 konnte Siegfried Meier dagegen aus dem Vollen schöpfen, wie auf diesem Bild zu sehen ist.Der Edelsfelder Streuobstbauer kennt der Obstbäume kennt er bereits seit seiner Kindheit. Sein Vater hat den großen Obstgarten in den 1920er Jahren gekauft. Bis heute sind Obsternte und -Verarbeitung für Familie Meier selbstverständlicher Teil des Jahreslaufs. Mit Sohn Gerhard hat er im Laufe der Jahre einige Bäume nachgepflanzt. Der Meier ist "streuobstbegeistert" und dankbar für die alten Bäume und Sorten, die Eltern und Großeltern herangezogen haben. Als Vorstand der "Edelsfelder Streuobstbauern" trägt er heute dazu bei, dass dieser Schatz weiter genutzt und gepflegt wird.Fotos von Kulturschaffenden in Sachen Streuobst sind interessante Motive für den Fotowettbewerb der Öko-Modellregion. Noch bis zum 16. Oktober können Fotos für den Wettbewerb "Kulturerbe Streuobst" eingesandt werden. Jeder Fotograf kann mit maximal drei Bildern teilnehmen. Zum Wettbewerb werden nur Bilder zugelassen, die eine Mindestauflösung von 300dpi haben. Die detaillierten Teilnahmebedingungen und weitere Informationen findet man auf der Internetseite der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach/Amberg .