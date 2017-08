Der Freiwilligendienst weltwärts ermöglicht es Freiwilligen aus dem globalen Süden, nach Deutschland zu kommen. Dies tut Caren Sanchez aus Ecuador. Ab September wird sie laut einer Pressemitteilung in den Jurawerkstätten mitarbeiten. "Wir freuen uns sehr, dieses spannende Programm auch in Amberg umsetzten zu können", so Corinna Birner, Koordinatorin des Süd-Nord-Programms beim Internationalen Bund in Nürnberg. "Für uns ist es wichtig, dass sich die Freiwillige willkommen fühlen kann und wir gegenseitig Brücken zwischen Kulturen bauen können."

Caren Sanchez freue sich, die deutsche Kultur näher kennenzulernen. Durch ihr Studium in Psychologie sei die 26-Jährige gut auf ihren Freiwilligendienst in den Jurawerkstätten vorbereitet. Im Moment feile sie noch an ihren Deutschkenntnissen, sei aber zuversichtlich, dass sie einen Grundwortschatz aufgebaut habe, wenn sie im Herbst nach Amberg kommt. Auch den Umgang mit anderen Freiwilligen kennt Caren schon: sie arbeitet in Quito bereits als Mentorin für die deutschen Freiwilligen des Internationalen Bundes, die einen Dienst in Ecuador absolvieren.Bereits zwei Jahre empfängt der Internationale Bund Freiwillige aus Lateinamerika im Großraum Nürnberg. Sie unterstützen Kindergärten, Werkstätten für Menschen mit Behinderung und Schulen in verschiedensten Bereichen. In dieser Zeit wohnen sie bei Gastfamilien. Aktuell werde eine Gastfamilie für die Caren Sanchez gesucht. Wer sie aufnehmen will, kann sich unter 0911/94536-32 oder VAP-Franken@internationaler-bund.de melden.