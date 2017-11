Die Frau stieß auf juristisches Unverständnis. Dabei saß sie wegen eines Sachverhalts vor Gericht, der nicht nur ihr schleierhaft war. Die 33-Jährige hatte in ihrer Wohnung eine Tür beschädigt. Obgleich der Vermieter keinen Strafantrag stellte, wurde sie nun wegen Sachbeschädigung bestraft.

Die Staatsanwaltschaft begründet ihre Anklagen regelmäßig mit öffentlichem Interesse. Doch ist es wirklich strafwürdig im Namen des Volkes, wenn eine Frau mit ihrem Partner in Streit gerät und dabei, weil wohl etwas heißblütig, gegen eine Türe der gemeinsamen Wohnung tritt?Der Schaden betrug 152 Euro. Er ging zulasten der 33-Jährigen. Eine Sache zwischen ihr und dem Vermieter. "Der hat keinen Strafantrag gestellt", berichtete sie nun der Amtsrichterin Kathrin Rieger. Doch das interessierte keinen. Den irgendwie, es wurde nicht näher erörtert, kam die häusliche Auseinandersetzung in die Akten der Staatsanwaltschaft.Dort wurde wegen Sachbeschädigung ein Strafbefehl von 25 Tagessätzen zu je 30 Euro beantragt und dann auch verhängt. Schwierig zu begreifen. Begründet von der Ermittlungsbehörde mit dem Argument, die 33-Jährige sei bisher schon in drei Fällen richterlich geahndet worden. Von daher wurde ein öffentliches Interesse abgeleitet, das die Richterin mit Staatsanwältin Kathrin Werner versuchte, der völlig konsternierten Frau begreifbar zu machen. Doch das war, aus Sicht der Angeklagten, nicht verständlich. Wie auch?Die Angeklagte, sichtlich irritiert und ohne Anwalt erschienen, willigte schließlich ein, die Sache auf den sogenannten Rechtsfolgenausspruch zu beschränken. Auch dabei wusste sie offenbar nicht, dass sie den Tatbestand der Sachbeschädigung mit ihrer Beschränkung zugegeben hatte und es anschließend nur noch um die Höhe der Geldstrafe ging.Weil sie wenig Einkommen hat und teilweise auf Unterstützung angewiesen ist, reduzierte sich die Buße auf 25 Tagessätze zu 15 Euro (375 Euro). Das war es dann. Wobei die 33-Jährige während der Urteilsbegründung zaghaft Fragen stellte und barsch erfuhr: "Hier diskutieren wir nicht."