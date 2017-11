Schnaittenbach. Es waren 165 Nikoläuse mit Mitra, die die Frauenbundfrauen an die Mädchen und Buben der Kindergärten St. Maria und St. Vitus in Schnaittenbach sowie St. Margareta in Kemnath am Buchberg verteilten. "Der echte Nikolaus mit Mitra soll die Kinder an die christlichen Werte der Nächstenliebe und Solidarität erinnern. Zudem unterstützen wir mit dem Kauf dieser im Schmuckkarton verpackten Nikoläuse die Aktion Weihnachtsmannfreie Zone des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken", informieren Anita Hartmann und Ursula Reiss aus dem Vorstandsteam des Frauenbunds. Das deutsche Diaspora-Hilfswerk spendet alle Erlöse dieser Aktion an den ambulanten Kinderhospizdienst in Halle/Saale sowie die ambulante Kinderhospizarbeit in Berlin.