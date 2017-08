Für alle Belange der Pfarrei hat der Frauenbund Heilige Dreifaltigkeit stets ein offenes Ohr, insbesondere, wenn es um Arbeitseinsätze wie Kuchenverkauf beim Pfarrfest oder Binden und Verkaufen von Palm- und Kräuterbüschel geht. Der Erlös der Aktionen kommt seit jeher einem guten Zweck oder der Pfarrei selbst zugute. Heuer waren es 1350 Euro, die in der Pfarrei bleiben. Die Pfarrjugend freute sich über das Geld, da sie es dringend für ein neues Zelt benötigt. Beim Sommerfest hielten die Frauen nicht nur Rückschau auf die vergangenen Monate und stellten das Programm für die nächste Zeit vor, sondern überreichten auch die Spende. Frauenbund-Sprecherin Johanna Meier (Dritte von links) und Schatzmeisterin Maria Koller (Dritte von rechts) im Beisein von Pfarrer Ludwig Gradl (links) und Kaplan Adam Karolczak (rechts) den Scheck an die Vertreter der Pfarrjugend, Maximilian Spiller (Zweiter von links) und Luca Schrott (Zweiter von rechts). Die beiden jungen Leute erzählten, dass sie ein neues Zelt anschaffen werden, das beim bevorstehenden Zeltlager benötigt würde. Das alte sei undicht und biete keinen Regenschutz mehr. "Wenn uns auch die Arbeitseinsätze fordern, so ist alle Mühe vergessen, wenn wir mit dem Erlös aus unserer Arbeit so viel Freude schenken können", freuten sich die beiden Frauenbund-Vertreterinnen Johanna Meier und Maria Koller. Bild: ads