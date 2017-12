Der katholische Frauenbund St. Konrad lud zu einem adventlichen Beisammensein ins Pfarrzentrum St. Konrad ein.

Die Sprecherin des Vorstandsteams, Cornelia Ballach, überreichte im Laufe des Abends den Erlös des diesjährigen Elisabeth-Opfers und dem Plätzchenverkauf in Höhe von 1000 Euro an die Dr.-Luppa-Stiftung. Ulrich Siebenbürger, der Vorsitzende der Stiftung informierte darüber, dass das Geld für den Schulbau in Togo eingesetzt wird. Rosi Kummert, die Sprecherin des Basar-Teams, erwähnte, dass der Erlös der Basare 2017 an das Hammer-Forum ging.