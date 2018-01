Reich an Arbeit und Ereignissen war das Frauenbund-Jahr in der Pfarrei St. Martin. Das belegten die Berichte bei der Hauptversammlung. Der große Zusammenhalt im Einsatz für die Pfarrei und soziale Zwecke zeichnen die Mitglieder aus, die erneut den Erlös ihrer Aktionen für diverse Projekte in St. Martin und weltweit spendeten. Insgesamt handelte es sich dabei um eine Summe von 3800 Euro.

Harmonie und Zusammenhalt prägten auch die Jahreshauptversammlung, zu der Sprecherin Hildegard Choynowski und Stadtpfarrer Thomas Helm als geistlicher Beirat eingeladen hatten. Nach einem kurzen Rückblick auf die Termine und Veranstaltungen erinnerte Choynowski an die Arbeitseinsätze. Als Beispiele nannte sie das Palmbüschel- und Kräuterbüschel-Binden für Palmsonntag beziehungsweise Maria Himmelfahrt. Nicht weniger arbeitsintensiv sei der Adventsbasar. "Ohne den guten Zusammenhalt der Frauen wären diese zeit- und arbeitsaufwendigen Aktionen nicht denkbar", sagte die Sprecherin und verband das mit einem Dank an alle Helferinnen und Unterstützerinnen.Hildegard Choynowski informierte über die Aufteilung der Spende: 1500 Euro gehen an die Kirchenstiftung St. Martin für die Kirchensanierung, 500 Euro an Dominikaner-Pater Augustin für Straßenkinder in Indien, 1000 Euro an die Missionsprojekte von St. Martin, 400 Euro an das Projekt Frauen in Not des Diözesanverbandes, 200 Euro an den Orgelbauverein der Pfarrei und 200 Euro an die Elternschule im Mehrgenerationenhaus.