Freitag Krimiabend! Nicht wie ihn viele Familien vor dem Fernseher verbringen, sondern live beim Mordfall in der ersten Reihe im Josefshaus Hirschau. Diesen exklusiven Fall samt Lösung kredenzte der Frauenchor "C(h)or mit Herz" aus Schnaittenbach unter Leitung von Ulrike Straub den Gästen im vollbesetzen Saal .

Hirschau. Garniert wurden die erfolgreichen Ermittlungen mit Musik. Das sorgte unter dem Titel "Mordsmusik" für ein Krimispektakel vom Feinsten. Die begeisterten Konzertgäste geizten angesichts der beeindruckenden Leistung nicht mit kräftigem Applaus. Für besondere Erlebnisse mit Überraschungsmomenten ist Musikpädagogin Ulrike Straub bekannt. Dies bewies sie einmal mehr bei ihrem jüngsten Konzert mit dem "C(h)or mit Herz". Das Publikum wurde in die Ermittlungen in einem kniffligen Mordfall einbezogen, der sich kurz vor ihrem Eintreffen im Josefshaus ereignet hatte. Während die Gäste ihre Plätze aufsuchten, hatte die "SpuSi" auf der Bühne alle Hände voll zu tun. Gastgeberin Ulrike Straub war bestens in den Mordfall eingeweiht. Sie führte deshalb mit Charme und Gelassenheit durch das Abendprogramm, das für so manchen Adrenalinkick sorgte.Bei dem mit Zyankali Vergifteten handelte es sich um einen bekannten Opernkritiker, der seine Feder zu spitz angesetzt hatte. Bei den Ermittlungen kam eine heiße Liebesaffäre mit der Opern-Primadonna ans Tageslicht, die ein Kind vom nun Ermordeten erwartet. Die Gastgeberinnen trugen mit viel Herzblut Melodien aus Derrick, Pater Brown und Miss Marple an Geige und am Klavier sowie aus den James-Bond-Nummern mit Skyfall und Goldfinger vor.Evergreens wie "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" und der Kriminaltango, bei dem ein Schuss fiel, der für große Aufregung sorgte, durften nicht fehlen. Paul Färber begleitete die Sängerinnen mit außergewöhnlichem Engagement am Klavier und sorgte für eine Ausnahmesituation beim Lied "Die Männer sind alle Verbrecher". Der gute Paul weigerte sich, ein solch männerfeindliches Lied zu spielen. Kurzerhand nahmen sich Antonia Schlosser, Sara und Ulrike Straub des Lieds an und sangen es im Trio. Angie Oeckl begleitete sie am Klavier.Zur Gefangennahme des Mörders stimmten Angie Oeckl am Klavier und Ulrike Straub an der Violine die bekannte Melodie des Gefangenenchors aus der Verdis Nabucco an, bei dem die Konzertgäste sich mitreißen ließen, mitzusummen und mitzusingen. Am Schluss stimmte der gesamte Chor ein - mit dem eigens für den Abend getexteten Refrain: "Und so ist die Geschichte vom Goldschmied aus, die Vermittler gehen zufrieden nach Haus, ist der Mörder gefasst, kommt er in den Knast... abgeführt". Der Forderung des begeisterten Publikums kamen die Sängerinnen mit dem vertonten Kompliment gerne nach: "Das Publikum war heute wieder wundervoll."