Der Termin steht fest, unabhängig vom Wetter: Die Freibadsaison beginnt im Hockermühlbad am Dienstag, 1. Mai, um 8 Uhr. Und noch eine gute Nachricht hat Stadtwerkesprecherin Karoline Gajeck-Scheuck parat: "Eintrittspreise und -zeiten bleiben auch in dieser Saison 2018 wieder gleich." Das aber ist neu: In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt soll es einen "Tag des Sonnenschutzes" geben, bei dem es zum Beispiel um das richtige Eincremen und um Lichtschutzfaktoren geht.