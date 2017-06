Bescheidene Anfänge vor 60 Jahren und noch immer eine sehr kleine Kirchengemeinde. Dennoch sind Ambergs Adventisten eine feste Größe im gesellschaftlichen, speziell sozialen Leben der Stadt.

Zeitzeugen der Anfänge

Werte bewahren

(ads) Von Dankbarkeit und Freude war die Feier zum 60-jährigen Bestehen der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten geprägt. Die kleine Amberger Gemeinde mit knapp über 20 Mitgliedern beging ihr Fest mit einem musikalisch anspruchvoll umrahmten Predigt-Gottesdienst und einer sich anschließenden geselligen Runde.Pastor Karsten Wilke und die hiesige Gemeindeleiterin Renate Hummel erinnerten in ihrer Begrüßung an die Einweihung des ersten eigenen Gemeindehauses in Amberg am Mariahilfbergweg 4. Erworben wurde es von der Erbengemeinschaft Baumann. "Und heute können wir dankbar für das Bewahren durch Gott hier zurückschauen", betonte der Pastor.Stolz ist die Gemeinde auf noch lebende "Zeitzeugen der ersten Stunde der Gemeinde am Mariahilfberg". Willi Rehatschek (96) und Werner Dütsch (92) nahmen an dem Gottesdienst teil und wurden von dem Pastor mit den Sätzen bedacht: "Euer hohes Alter zeugt davon, wofür diese Gemeinde immer stand: Die hoffnungsvolle Verkündigung der baldigen Wiederkunft Jesu Christi und das praktische Evangelium, das den ganzen Menschen gesund machen möchte." Mit ihrem Engagement im Deutschen Verein für Gesundheitspflege (DVG) habe sich die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt in den 50- und 60-er Jahren um hilfsbedürftige Großfamilien gekümmert, erinnerte Wilke. Mit Verkaufsständen auf dem Weihnachtsmarkt sei in den 70-ern die medizinische Versorgung von Lepra-Kranken in Afrika mitfinanziert worden.Im Jahrzehnt danach habe sich die Arbeit auf alltagspraktische Notwendigkeiten von bedürfenden Asylbewerbern konzentriert. Nach wie vor sei die Gemeinde im Umfeld des DVG aktiv. Oberbürgermeister Michael Cerny stellte in seinem Grußwort fest, dass sich in den zurückliegenden 60 Jahren sehr viel getan habe und sich deshalb die Frage stelle: "Wo bleibt denn der einzelne Mensch in dieser schnelllebigen Zeit mit Globalisierung und Digitalisierung?" Vor diesem Hintergrund könne der Glaube Stabilität geben wie ein Anker.Nicht zuletzt, weil angesichts des weltweiten Terrors christliche Werte zunehmend in Frage gestellt würden. Deshalb werde es immer wichtiger zu unterstreichen, dass Deutschlands gesellschaftliches Leben auf christlichen Werten basiere. Das bedeute nicht zuletzt, dass Gläubige aller Religionen oder Menschen ohne Glauben zu akzeptieren und zu respektieren seien, damit ein friedliches Zusammenleben möglich sei. Cerny dankte der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten für deren soziales Engagement und den Mitgliedern, die mit ihrem persönlichen Einsatz die Gemeinde tragen würden.Der Präsident dieser evangelischen Freikirche in Bayern, Wolfgang Dorn, stellte in den Mittelpunkt seiner Predigt die Geschichte der Heilung der gekrümmten Frau nach dem Lukas-Evangelium. Er verdeutlichte, dass Jesus einen besonderen Blick für die Menschen und deren Wohlergehen gehabt habe. Daraus sei das Gebot der Solidarität unter den Menschen resultiert. "Dahingehend verstehen sich die Siebenten-Tags-Adventisten als Brückenbauer in der Gesellschaft, in die Herzen der Menschen und auch in andere Kirchen hinein", beschloss Dorn seine Predigt.