Amberg/Regensburg. (upl) Führungswechsel beim Polizeipräsidium Oberpfalz: Vizepräsident Michael Liegl (60) - von 1999 bis 2007 Leiter der Polizeidirektion Amberg - geht in Ruhestand. Seine Nachfolge tritt der derzeitige Leiter der Polizeiinspektion Regensburg-Süd, Thomas Schöniger (55), an.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann lobte am Dienstag die ausgezeichnete Arbeit Liegls: "Auf Polizeivizepräsident Liegl war in seinen mehr als acht Jahren als Vertreter des Polizeipräsidenten immer Verlass", wird der Minister in einer Pressemitteilung zitiert. Er habe in seiner anspruchsvollen Position ausgezeichnete Arbeit geleistet, mit hoher Fachkompetenz geglänzt und auch menschlich überzeugt. Mit großem Engagement habe Liegl das 2009 neu gegründete Polizeipräsidium Oberpfalz mit aufgebaut und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Oberpfälzer Polizei geleistet. "Michael Liegl ist ein Spitzenpolizist, der sich in seinen mehr als 42 Dienstjahren um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sehr verdient gemacht hat", fasste der Minister zusammen. Der gebürtige Waldmünchener trat nach Real- und Fachoberschule als Direkteinsteiger für den gehobenen Dienst bei der Polizei ein, absolvierte 1978 sein Studium in Fürstenfeldbruck.Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer verabschiedet Liegl am Mittwoch, 31. Januar, bei einem Festakt im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz in Regensburg. Gleichzeitig führt er Thomas Schöniger in sein neues Amt ein.