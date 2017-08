Musik-Workshop und Planspiel statt Sommer, Sonne und Freibad - so sah der erste Ferientag für 26 Elftklässler aus, die freiwillig weiter die Schulbank drücken. Landrat Richard Reisinger sprach seine "tröstende Anteilnahme, dass sie alle da sind und gleichzeitig volle Anerkennung" aus. Die Jugendlichen sind Teilnehmer des einwöchigen Ferienseminars für begabte und vielseitig interessierte Schüler, das am Max-Reger-Gymnasium zum wiederholten Male stattfindet. Die Jugendlichen kommen von verschiedenen Gymnasien der gesamten Oberpfalz.

Auch zwei Schüler des MRG sind dabei. Die freudigen Erwartungen an das Ferienseminar sind bei den meisten Teilnehmern gleich. Sie sind gespannt auf interessante Vorträge und darauf, bei viel Spaß neue Leute aus anderen Schulen kennenzulernen. Höhepunkte sind der Besuch in der Regensburger Uniklinik mit der Besichtigung der Notfallchirurgie und ein Ausflug in den Hirschauer Waldhochseilgarten. Christine Wutz, Leiterin des Ferienseminars und Mitarbeiterin des Ministerialbeauftragten, steht wie Bianca Rauchenberger, stellvertretende Internatsleiterin des MRG, den jungen Leuten als Ansprechpartnerin während der Seminarwoche zur Verfügung.Nach einem gemeinsamen Mittagessen begrüßten Direktor Wolfgang Wolters, Bürgermeister Martin Preuß, Landrat Richard Reisinger und Franz Xaver Huber, der Ministerialbeauftragte für Gymnasien in der Oberpfalz, die begabten Jugendlichen. "Es ist zwar schon alles gesagt, aber nicht von allen", begann Huber seine Rede. Das Seminar ist für begabte und vielseitig interessierte Schüler gedacht. Zu den Auswahlkriterien gehören Noten "an der Spitze" in möglichst allen Fächern, Engagement über die Schule hinaus in öffentlichen und sozialen Einrichtungen oder beispielsweise das Spielen eines Instruments in einem Orchester.Auch deswegen ist es laut Huber "eine Ehre, hier eingeladen worden zu sein". Das Ferienseminar diene vor allem der Begabtenförderung. Man möchte nicht nur Leistungsschwachen Schülern Möglichkeit zur Weiterbildung geben, sondern auch den Hochbegabten einen Anreiz geben, ihren Horizont zu erweitern und sich noch weiterzuentwickeln. Das Seminar startete nach Kaffee und Kuchen mit einem Musik-Workshop.