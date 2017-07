G20-Proteste: Presserat prüft

Amberg/Weiden. "Wer kennt diese G20-Verbrecher" - unter dieser Überschrift berichtete die Bild-Zeitung über die Proteste beim G20-Gipfel in Hamburg und zeigte Einzelfotos von Randalierern in Aktion. Der Presserat hat hierzu Beschwerden erhalten, die im Kern eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten kritisieren. Der Rat wird die Beschwerden nun behandeln und prüfen, inwieweit ein öffentliches Interesse an dem abgebildeten Geschehen überwiegt oder der Schutz der Persönlichkeit greift.