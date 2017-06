Neue Langzeitstudien zeigten dass durch regelmäßige intensive Zahnreinigung beim Zahnarzt ( hier: 2mal jährlich) weitreichende Vorteile für die Zahn und Allgemeingesundheit erzielt werden:

- Deutlicher Rückgang von Neukaries nach 5 Jahren: nur 5 % hatten neue Löcher bekkommen statt 25 % in der Kontrollgruppe- Noch bessere Ergebnisse bei der Zahnfleischentzündung: statt der sehr häufigen, fast als normal empfundenen Verschlechterung des Zahnfleischzustands nach 5 Jahren kam es bei den Patienten mit regelmäßiger PZR sogar zur Verbesserung der Entzündugnszeichen, was einer Zahnfleischbehandlung gleichkommt. Nicht nur einer Vorbeugung also.Während in der Anfangszeit das saubere Mundgefühl, das strahlend weisse Lächeln sowie Mundgeruchsbehandlung im Vordergrund standen, werden nun immer mehr positive Auswirkungen entdeckt. So gibt es statistisch bereits eindeutige Hinweise dass die PZR das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen signifikant senkt.Entzündungen im Mundraum werden gemildert oder beseitigt. Diese Entzündungen setzen sich oft im Magen Darm-Bereich fort und werden verdächtigt, viele andere Erkrankungen auszulösen. Die Beseitigung verborgener Entzündungen im Körper wird heute in der Medizin sehr ernst genommen.Viele gesetzliche Krankenversicherungen haben diesen Wert der regelmäßigen PZR bereits erkannt und bezuschussen oder übernehmen die Kosten.