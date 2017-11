München. Im "Gault&Millau Deutschland 2018" zeigt sich Bayern von der gastlichen Seite. Der "Hotelier des Jahres" kommt in diesem Jahr aus München: Familie Geisel betreibt dort unter anderem das Hotel Königshof am Stachus oder die neue Luxusresidenz Beyond am Marienplatz. Als Gastgeberin des Jahres stellte der Gourmet-Führer Christiane Grainer vor. Christians Restaurant im oberbayerischen Kirchdorf sei eine "Edelversion des guten alten Gasthauses".

Bayerische Spitzenrestaurants im "Gault&Millau" Der "Gault&Millau" gibt am Dienstag seine Ausgabe für 2018 heraus. Dies sind nach Ansicht der Kritiker die 15 besten Restaurants in Bayern:



19,5 Punkte

Gourmetrestaurant Überfahrt in Rottach-Egern

18 Punkte

Dallmayr in München (Aufsteiger des Jahres in Bayern)

Atelier in München

EssZimmer in München

Werneckhof in München

Königshof in München

Tantris in München

Essigbrätlein in Nürnberg

17 Punkte

Residenz Heinz Winkler in Aschau/Chiemgau

Luce d’oro in Elmau bei Garmisch-Partenkirchen

Sosein in Heroldsberg bei Nürnberg

Les Deux in München

Schuhbecks Fine Dining (Newcomer) in München

Eisvogel in Neunburg vorm Wald

Kastell in Wernberg-Köblitz