Für viele Amberger bleibt er unvergessen. Zur Erinnerung an Stadtpfarrer und Monsignore Franz Meiler lud die Pfarrei St. Martin an seinem ersten Todestag am Mittwoch, 18. April, in die Basilika.

Viele Gläubige, Freunde und Weggefährten kamen, um an dem Gedenkgottesdienst teilzunehmen. Neben Hauptzelebrant Weihbischof Reinhard Pappenberger aus Regensburg, gehörten Stadtpfarrer Thomas Helm, Regionaldekan Ludwig Gradl, Dekan Markus Brunner, Pfarrer Alois Albersdörfer, Pfarrer Michael Jakob, Pfarrer Eduard Kroher, Pater Xaver, Pater Augustin, sowie die Diakone Peter Bublitz und Richard Sellmeyer zu den Konzelebranten.