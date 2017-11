Die Frage lautete: Ist ein bis dahin nie auffällig gewordener Berufschauffeur charakterlich ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, weil er in einem Moment der Unachtsamkeit andere gefährdete? Ein interessanter Prozess vor dem Amtsgericht mit einer mutigen Entscheidung der Richterin.

Im Regelfall haben wir hier Verkehrsrowdys. Doch der Angeklagte ist keiner. Richterin Sonja Tofolini

Amberg. (hwo) Der 31-jährige Familienvater aus dem Landkreis schilderte seine Situation: Berufskraftfahrer seit Jahren, immer ohne jeglichen Tadel unterwegs und nun in einer die Existenz gefährdenden Lage. Der Mann war heuer mit seinem Privatauto im Amberger Stadtgebiet über eine durchgezogene Mittellinie der Bundesstraße 85 geraten und hatte dabei einen entgegenkommenden Pkw, in dem ein Beamter und seine Familie saßen, gefährdet.Ein Unfall konnte um Haaresbreite vermieden werden. Doch der Tatbestand einer fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung blieb. Die Staatsanwaltschaft langte anschließend bei einem von ihr erwirkten Strafbefehl kräftig zu: Der 31-Jährige erhielt 2400 Euro Geldbuße und einen Führerscheinentzug von sieben Monaten.Seit September liegt seine Lizenz bei den Akten. Weil das natürlich auch für Lastwagen seine Gültigkeit hat, bekam der Familienvater die Kündigung von seinem Speditionsunternehmen. "Man würde ihn aber sofort wieder einstellen, wenn er den Führerschein hätte", beschrieb Verteidiger Carl-Heinz Müller die Lage des jungen Mannes.Amtsrichterin Sonja Tofolini blätterte in den Akten und fand heraus: "Im Regelfall haben wir hier Verkehrsrowdys. Doch der Angeklagte ist keiner." Ein momentanes Fehlverhalten wohl und deshalb durchaus in einem Bereich, bei dem ein dreimonatiges Fahrverbot ausreiche. Doch da mochte die Staatsanwaltschaft nicht mitmachen. Ihr Antrag: Führerscheinentzug für weitere vier Monate und 2400 Euro Geldstrafe.Im Einklang mit der Meinung von Anwalt Müller änderte die Richterin den angefochtenen Strafbefehl ab. Der 31-Jährige bekam ein dreimonatiges Fahrverbot, er muss außerdem 1800 Euro zahlen. Mit diesem Urteil könnte er als Berufskraftfahrer im Dezember wieder bei seiner Firma anfangen. Diese für ihn und seine Familie erfreuliche Entwicklung wäre allerdings hinfällig, wenn die Staatsanwaltschaft in Berufung ginge.